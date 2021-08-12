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蔚來汽車Q2營收年增127.2% 虧損收窄

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
蔚來汽車董事長兼CEO李斌。照片／新浪網
蔚來汽車董事長兼CEO李斌。照片／新浪網

大陸新能源車巨頭蔚來汽車12日公布第2季財報，營收人民幣84.4億元，年增127.2%，虧損人民幣6.5億元，較去年同期收窄45.4%。

新浪科技報導，蔚來汽車公告稱，在毛利率方面，今年整車銷售毛利率相比去年增長一倍，毛利率的提升，主要歸功於整車交付量增長。

第2季，蔚來交付2萬1,896輛汽車，與去年第2季相比成長111.9%，與今年第1季度相比增9.2%。

蔚來預計，2021年第3季度汽車交付量將在2.3萬輛至2.5萬輛之間，和去年同期相比增長約88.4%至104.8%，與2021年第2季度相比增長約5%至14.2%。

蔚來汽車董事長兼CEO李斌在財報電話會中表示，2022年將交付包括ET7在內的基於NT2.0平台的三款全新車型。

此外，李斌表示，蔚來汽車正與寧德時代討論如何保障電池產能供應。寧德時代依然是蔚來汽車最主要的合作夥伴，在最新的電池技術和產能的保障方面都有深度交流。

金融界報導，蔚來汽車在美股價表現上，今年來自1月近67美元的高點，至今已下跌34%，過去三個月則累計上漲27%。

蔚來汽車成立於2014年11月，創辦人、董事長為李斌，公司獲得百度資本、紅杉、聯想集團等數十家知名機構投資。2018年9月12日，蔚來汽車在美國紐交所上市。與理想汽車、小鵬汽車，號稱大陸新能源車三雄。

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