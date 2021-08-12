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大陸7月5G手機出貨量增64% 成市場增長主要驅動力

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
7月大陸市場手機出貨量2,867.6萬部，5G手機加速滲透，為市場增長主要驅動力。照片／中國信通院
7月大陸市場手機出貨量2,867.6萬部，5G手機加速滲透，為市場增長主要驅動力。照片／中國信通院

隸屬於大陸工業和信息化部的中國信息通信研究院12日公布，大陸7月手機出貨量達2,867.6萬部，年增28.6%，月升11.7%。5G手機加速滲透，成為市場增長主要驅動力。

統計顯示，大陸7月5G手機出貨量2,283.4萬部，年增64.1%，月增15.4%，占同期手機出貨量的79.6%。

今年前七月，大陸市場手機總體出貨量累計達2.03億部，年增15.6%，其中，5G 手機出貨量1.51億部，年增94.3%，占同期手機出貨量的74.3%。

大陸智慧型手機市場競爭激烈，小米、三星、榮耀三巨頭本周相繼發表新機。證券之星報導，小米10日推出手機新品、三星11日發布兩款折疊螢幕新機、榮耀12日將舉辦全球發布會，推出高端手機產品。整體消費電子市場將迎來旺季。

分析指出，隨著多款新手機相繼發布，將刺激市場上的換機需求，推動手機出貨量的增長，手機產業鏈企業業績也可望水漲船高。

不過，IDC數據顯示，大陸今年第2季智慧型手機出貨衰退11％，vivo成為出貨王，OPPO、小米、蘋果等大廠緊追在後，而從華為分拆而出的榮耀則躍升第五大品牌。 　

IDC的第2季智慧型手機出貨報告顯示，大陸期間手機出貨未能延續首季的強勁，僅出貨7,810萬部，年減11％。上半年出貨1.64億部，成長6.5％。

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