陸監管風暴效應 小馬智行擱置在美上市

大陸監管大刀揮向科技產業，導致許多陸企暫緩赴美上市。路透引述消息表示，大陸自動駕駛初創公司小馬智行暫緩通過「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company, SPAC）赴美上市的計劃。

由於小馬智行未能獲得大陸政府的保證，不會成為大陸整治科技公司的目標，因此，公司決定暫緩其合併上市計劃。小馬智行將尋求新一輪私募融資，公司估值約120億美元。小馬智行成為滴滴出行事件後，暫停美國上市計劃的最大公司之一。

滴滴出行6月在美國完成大規模首次公開發行（IPO）的幾天後，北京當局便勒令下架滴滴出行應用。隨後，官方也以用戶數據安全為由，對其他大陸科技公司加強監管，這導致「零氪科技」和「哈羅出行」等企業紛紛取消在美上市計劃。

小馬智行由豐田汽車投資支持。消息稱，小馬智行將尋求以120億美元的估值進行一輪私募融資。小馬智行仍然希望出現「奇跡」，很快獲得大陸當局放行前往美國上市。

消息稱，該公司擔心如果繼續在美國股市上市，哪怕是通過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併方式而不是直接IPO，大陸監管機構都可能對其採取行動。

新浪科技報導，對於暫緩赴美上市計劃，小馬智行12日回應稱，並未確認過上市安排，不予置評。

小馬智行（Pony）成立於2016年12月，創辦人為彭軍和樓天城，以大陸和美國為起點，分別在矽谷、廣州、北京、上海設立研發中心，並獲得中美多地自動駕駛測試、運營資質與牌照。客戶包括，豐田、現代、一汽、廣汽等。