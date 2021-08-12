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理想汽車在港上市 首日盤中破發

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸新能源車三雄之一的理想汽車12日在港上市。照片／網易財經
大陸新能源車三雄之一的理想汽車12日在港上市。照片／網易財經

大陸新能源車三雄之一的理想汽車12日在港上市，首日交易盤中跌破發行價至港幣116.4元，跌1.36%，最新總市值為港幣2,388億元。發行價為港幣118元。

這是繼7月7日的小鵬汽車後，45天內第二家在香港「雙重上市」的大陸新能源車。網易財經報導，與二次上市不同，雙重上市受到的監管更加嚴格，上市成本更高且股票無法跨市場流通。但雙重上市的公司可以被納入「港股通」名單，由此可以引入A股投資者，提升股票流動性。

理想汽車本次總計發行1億股股份。其中，香港公開發售部分獲約5.5倍超額認購，最終發行數目為1,000萬股；國際發售部分獲約7.9倍超額認購，最終發行數目為9,000萬股。此次募集所得資金淨額約港幣115.5億港元。

第一財經報導，理想汽車募集資金將用於研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術、未來增程式電動車型；運營資金及其他一般公司用途。

之前，理想汽車公布7月交付數據顯示，理想汽車7月交付8,589輛理想ONE，單月交付量首次超過8,000輛，相比去年同期增251.3%，比今年6月增11.4%。2021年前七個月，理想汽車總交付量達3萬8,743輛。

理想汽車與蔚來汽車、小鵬汽車，為大陸新能源車三雄。目前，理想汽車首款且唯一一款商業化的增程式電動汽車是「理想ONE」，統一售價為人民幣33.8萬元（約新台幣145萬元）。

理想汽車主要股東包括李想、樊錚、王興和美團，持股比率為23.79%、4.46%、6.76%和13.23%。此外，經緯中國持股比為1.23%，字節跳動持股比率0.96%。

大陸新能源車三雄之一的理想汽車12日在港上市，盤中跌破發行價。照片／第一財經
大陸新能源車三雄之一的理想汽車12日在港上市，盤中跌破發行價。照片／第一財經

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