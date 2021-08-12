浙台青年電商培訓 雲端學習交流

「甌越緣兩岸情」第二屆浙台兩岸青年直播電商培訓交流班，10日在浙江溫州瑞安與台灣兩地同時開班，30名大陸青年與80餘名台灣青年一起「雲端」聽課，學習電商技能。

中新社報導，此次培訓交流班上，來自大陸的30餘名專家將從「電商行業趨勢與平台選擇」「高價值朋友圈打造技巧」「抖音小店運營實用技巧」「主流平台運營技巧」等角度，為兩岸青年講授傳統電商、私域電商、內容電商及跨境電商等領域的直播帶貨、網店經營理論知識及實操技能等內容，幫助他們適應「互聯網+」發展和消費升級趨勢。

台灣青年梁學員對電商行業有著濃厚的興趣，但參加系統的電商培訓尚屬首次。「我很高興能與大陸學員互相學習交流，在台灣很少有這樣的電商培訓課程，我很期待未來能把所學到的電商技能分享給台灣的好友們。」他表示，因為疫情原因，很遺憾不能到溫州實地學習，未來有機會期待到大陸學習創業。

「雖然平時在手機上經常看直播電商，但僅僅局限於看。」來自溫州瑞安的青年張學員說，通過兩岸青年直播電商培訓交流班，希望能够學到更多直播電商領域的「乾貨」知識和必備技能，搭上這班「快車」，也通過培訓交流能够與台灣青年結下友誼。

作為活動主辦方，瑞安海峽青年創業創新服務中心張維仁表示，較之首屆，為期3個半月的第二屆浙台兩岸青年直播電商培訓交流班共學時間更長，專家團隊更具實力，傳授知識也更系統。「希望通過此次活動，促進兩岸青年深入交流、相互學習，推動兩岸青年在直播電商領域的新舞台上，融合發展，共同成長，互助共贏，進一步推動兩岸經濟、文化交流合作。

據不完全統計，目前已有11名參加首屆浙台兩岸青年直播電商培訓交流班學習的台灣青年結合所學知識走上了電商創業之路。