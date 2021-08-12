新一輪樓市調控 16城推出新政

大陸房地產市場出現新一輪調控。8月10日，義烏發布「關於進一步加強房地產市場調控的通知」，從優化土地供應，制定房價、地價聯審備案制度，推行「公證搖號」等9方面，加碼樓市調控措施。據不完全統計，自7月以來，大陸已有16個城市推出樓市新政。

據證券日報報導，中指研究院浙江分院常務副總高院生表示，義烏作為具代表性的百強縣，此次樓市調控政策升級落地，或預示著其他縣市跟進調控政策升級的可能。

7月23日大陸住建部等八部門聯合發布「關於持續整治規範房地產市場秩序的通知」；隨後，針對個別城市房價漲幅過快，約談銀川、徐州、金華、泉州、惠州等五個城市。

從地方層面看，創新樓市調控手段的二手房交易參考價機制、完善房價地價聯動機制等政策加碼，使本輪樓市調控在方式、力度等方面，均有顯著提升。

大陸住建部約談的五個城市中，已有兩城在政策面予以回饋。例如金華發布「關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知」，提出優化土地供應、實行住宅限售以及開展熱點區域二手住宅交易參考價格發布試點等措施。

易居研究院智庫研究中心總監嚴躍進表示，目前樓市調控政策越做越細，精準度提高以及覆蓋面廣。就目前看，各地升級後的調控政策均具有很強針對性，發揮震懾效應，也具有導向作用。

從下半年各地推出的政策看，多地在土地市場管控方面持續發力。如義烏提出，要進一步優化土地供應，擴大熱點區域的土地供應，增加市場有效供給，優化住宅用地供應結構，提高中低價住宅用地比例；衢州強調，要加強住宅用地供應儲備，優化供地節奏，擴大熱點地區土地供應等。

「樓市調控的核心之一，在於增加土地市場的供應量。」嚴躍進表示，未來各地在土地供應力度加大、土地競拍機制調整、房企拿地資金管控、房企拿地資格限制等方面，有望持續完善、創新相關調控政策。