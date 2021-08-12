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大陸城市更新 將告別大拆大建

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸住房和城鄉建設部10日就「關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知（徵求意見稿）」公開徵求意見。

中新社報導，通知指出，近期，大陸各地積極推動實施城市更新行動，但在推進過程中，出現繼續沿用過度房地產化的開發建設方式，大拆大建，急功近利的傾向，有些地方出現隨意拆除老建築、徵遷居民、砍伐老樹、變相抬高房價、提高生活成本，產生新的城市問題。

因此，通知提出三大方面，共11條具體要求。針對大拆大建等問題，通知指出，嚴格控制大規模拆除，原則上老城區更新單元（片區）或項目內拆除建築面積不應大於現狀總建築面積的20%。嚴格控制大規模增建，原則上更新單元（片區）或項目內拆建比不宜大於2。嚴格控制大規模搬遷。更新單元（片區）或項目居民就地、就近安置率不宜低於50%。

同時，不大規模、短時間拆遷城中村等城市連片舊區，導致住房租賃市場供需失衡，加劇新市民、低收入困難群眾租房困難。統籌解決新市民、低收入困難群眾等重點群體租賃住房問題，住房租金年度漲幅不超過5%。

此外，通知還提出，堅持應留盡留，全力保持城市記憶；堅持量力而行，穩妥推進改造提升。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，過去，經濟建設、大項目上馬對空間的訴求強烈。城市外延擴張受約束時，就想到對老城區大拆大建，這樣就可以給大項目、房地產、城市地標騰出空間。

如今，舊改告別大拆大建，走向和風細雨的城市更新。李宇嘉說，城市告別大拆大建本質上，也是告別房地產依賴，夯實房住不炒。告別大拆大建後，因拆遷導致的被動住房需求爆發、炒作「規劃概念」等導致房價租金上漲的因素，也就不存在了。

房地產 建築 廣東

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