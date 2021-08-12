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因父一句話 台青赴陸打造醫美夢

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

因父親的一句「未來的市場在大陸」，彼時只有18歲的林京翰從高雄到成都，求學於四川大學華西口腔醫學院。2014年，在做過前期的市場調研後，林京翰在位於成都商圈春熙路附近開了一家醫美中心，主營「台灣輕醫美+SPA」概念，在當地已小有名氣。

新華社報導，本以為出生於口腔世家的林京翰，會順理成章地成為一名牙科醫生，但在畢業實習時，他卻發現這不是自己的興趣所在。畢業後，林京翰將目光瞄準了醫療美容領域。

「醫美行業是一個朝陽產業，市場潛力巨大。成都在這方面有很大優勢，不僅有一流的高校和政府支持，當地年輕人也很願意去嘗試。」林京翰笑著說，「在成都，只要你夠努力，就會有機會。」

林京翰剛開店時，經歷過半年都沒有客人的低潮期。後來，他專門從台灣請來專業的醫美醫生，優化項目，加強整體服務，生意日漸興隆。次年，店舖好評率顯著上升。

2018年，成都提出建立「醫美之都」的城市發展戰略，資本、技術、人才紛紛湧入成都醫美行業，加速當地醫美產業集聚效應。根據規劃，到2025年，成都醫美產業規模將達到1000億元人民幣。政策的推出，讓林京翰的「心更定」了。

如今，林京翰的診所小有名氣，店舖地址經過搬遷，面積較過去擴大一倍，客源日益穩定。「台灣的醫美行業起步較早，醫生技術比較全面、手法也比較細膩，在大陸的認可度比較高。」林京翰說。

伴隨在大陸的創業打拚，林京翰轉眼已到34歲。從台生、青年台商，到一度擔任成都台商協會理事，林京翰感到肩上的責任也更重了，「台灣青年到大陸不管創業還是就業，一定要仔細研究當地特點和政策，才能因地制宜，真正融入進來。」他說。

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