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陸公路貨運企業 逾半數收入增

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國物流與採購聯合會公路貨運分會11日發布的「2020年度中國公路貨運CEO調查報告」顯示，2020年中國大陸公路貨運行業經受新冠疫情考驗，逾半數公路貨運企業收入增長。

中新社報導，參與此次報告調查的CEO主要集中在整車運輸和合同物流（貨運代理）領域，其次為城市配送、零擔快運、零擔專線以及專用運輸等。

數據顯示，被調查的貨運CEO所在企業中，54.5%的企業收入規模較上年增長，18.81%的企業維持在穩定狀態。有26.73%的企業收入規模出現一定程度萎縮。2020年公路貨運量完成342.6億噸，同比小幅下滑0.3%，貨運量從6月份開始實現正增長。

調查數據顯示，有73.68%的城市配送企業和66.67%的零擔快運企業2020年收入較上年增長。報告分析稱，這主要是受偏好高時效、標準化、規模化物流需求的網絡購物等消費領域的增長帶動。2020年，單位與居民物品物流總額同比增長13.2%，繼續保持兩位數以上增長。此外，O2O到家業務、社區團購也有較快增長。

從外部因素影響上看，被調查CEO中，約八成的人反映2020年該行業受疫情影響最大。同時，疫情也成為考驗企業生存能力的重要因素。

展望今年，報告認為，除了疫情，市場價格、人力成本和資金等壓力仍會是公路貨運企業面臨的主要挑戰，但總體看，2021年公路貨運企業預期業務和收入規模態勢向好。被調查CEO中，80%以上的人預期2021年業務和收入規模增長。

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