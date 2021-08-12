平潭打造RCEP對台經貿合作節點

福建平潭綜合實驗區引進北京市新發地農產品股份有限公司共同開發建設的「兩岸農產品批發交易中心暨平潭農產品智慧農批市場」項目，正有序推進中。雙方擬建設一條農產品流通物流幹線，為台灣及東南亞大宗農產品交易提供一個新的快速通道，以平潭為集散地，把台灣優質農產品銷往大陸。

中新社報導，平潭綜合實驗區管委會副主任陳訓明表示，在打造RCEP對台經貿合作重要節點上搶先機，建成並持續優化對台小額商品交易市場、兩岸農漁產品線上交易平台。

平潭對台農漁產品進口總量，今年上半年持續增長貨值約5.83億元（人民幣，下同）、增長98.3%，物流貿易在疫情期間逆勢上揚，對台海運快件類業務量居大陸第一，占比約達60%。

2017年，在鞏固原有的嵐台客貨滾裝航線及「小三通」航線基礎上，平潭開通「台北快輪」，為嵐台貿易提供穩定快速通道。去年底，平潭海峽公鐵大橋全面通車，強化平潭與桃園機場、長樂機場、台北港、江陰港的鏈接。

華信（平潭）物流有限公司2012年在平潭落地，主營航線運營、跨境物流、兩岸冷鏈物流、郵快件轉運等。「平潭兩岸物流通道可以實現海運費用、空運時效。」該公司總經理陳祥佺說。

平潭通過積極與「三通一達」、阿里巴巴集團旗下菜鳥網絡等龍頭企業洽談合作，通過知名物流企業帶動產業鏈上下游企業入駐。還推出多項優惠政策，對使用跨境電商公共平台、倉儲租金、檢驗費用等進行專項扶持。「十四五」期間，平潭提出，將搶抓RCEP戰略契機，協助台灣製造業開拓RCEP成員市場。

陳訓明表示，平潭將培育台灣商品、農漁、動植物、傳統中藥材等兩岸特色市場；打造兩岸影視產業交流合作先行區和新興影視產業高質量發展試驗區；打造台灣美妝產品進入大陸市場主要通道和美妝產業區域集聚中心；完善海峽股權交易中心「台資板」，做大兩岸特色金融集聚區。