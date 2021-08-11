身陷債務危機 中國恒大將出售恒大汽車、物業股權自救

陷入債務危機的大陸地產商中國恒大，選擇出售資產自救。但與之前出售單個地產項目股權不同，這次恒大正尋求出售旗下公司恒大汽車、恒大物業的股權。

財聯社報導，中國恒大10晚間公告，正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者，探討有關出售公司旗下部分資產，包括但不限於出售公司上市附屬公司中國恒大新能源汽車集團有限公司，以及恒大物業集團有限公司的部分權益。但截至公告日期，中國恒大尚未與第三方確定或訂立任何具體計畫或正式協議。

事實上，在公告宣布前，市場就已傳出在相關部門協調下，部分大陸國企正與恒大展開聯合談判的消息，這些企業包括：珠江投資、廣州城投、越秀金控、華潤、萬科、保利等。不過，傳言中的各方目前均未對此表態。

有知情人士證實，恒大當前確實在與多家企業接洽，其中有萬科、保利等知名房企。

廣州一名業界人士透露，未來各大陸國資可能會透過組合收購的方式，接手恒大手中部分資產；一家大型房企內部人士則表示，當前恒大唯有「廣撒網」，才能尋求更多的自救機會。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，透過此類出售，能在很大程度上緩解恒大的資金壓力。但他也說，如果處理不當，反而會加劇投資者恐慌，或會使得投資人對這類企業的信任度進一步降低。

此外，透過銷售加快回款也是緩解恒大資金需求的重要管道。但從7月的數據來看，恒大銷售增速已明顯放緩。7月分，恒大實現合約銷售金額人民幣437.8億元（約新台幣1908.8億），較上月減少38.89%；合約銷售面積543.5萬平方公尺，較上月減少42.08%。