聯想上季營收破人民幣千億元 淨利年增119%

聯想集團11日公布，截至2021年6月30日的2021/22財年第1財季財報，營業額達人民幣1,094億元，年增長27%；凈利潤人民幣30.1億元，年增長119%。北青青年報指出，聯想上季凈利潤率為2.8%，達到多年來的新高。

根據財報，聯想主營業務IDG（Intelligent Devices Group，智能設備業務集團）營收達到人民幣947億元，增長28%。運營利潤為人民幣70.8億元，增幅達到43%。

聯想個人電腦業務表現依舊強勁，蟬聯全球PC市占率第一。非個人電腦業務同樣增長迅速，營業額在IDG總體營收的占比已經達到18%。

聯想新成立的SSG集團（Solutions & Services Group，方案服務業務集團）也首次披露財務數據。營業額達人民幣76.5億元，增長近38%。運營利潤達人民幣17億元，增幅51%，運營利潤率高達22%。

另，ISG智能基礎設施方案集團（Infrastructure Solutions Group）當季營業額創下人民幣118.5億元的新紀錄，增長14%，虧損收窄至近5年新低。

在《財富》雜誌本月初公布的2021年世界500大企業排行榜中，聯想集團已連續第11年上榜，位居第159名，名次較去年大幅提升65名。

聯想集團當季研發投入年比增長40%。聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，「展望未來，我們將持續加大研發投入，力爭三年內實現『翻番』（增長一倍）。」