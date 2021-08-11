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不得危害統一 文旅部：將建卡拉OK違規曲目清單

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸文旅部將建卡拉OK違規曲目清單，首要之一，就是歌曲不能危害統一。（新浪微博照片）
大陸文旅部將建卡拉OK違規曲目清單，首要之一，就是歌曲不能危害統一。（新浪微博照片）

大陸文化和旅遊部10日公告，為加強歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理，弘揚社會主義核心價值觀，文化和旅遊部將建立「全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度」。

據環球網報導，大陸文化和旅遊部近日印發的《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定》，歌舞娛樂場所播放的卡拉OK音樂不得含有《娛樂場所管理條例》第13條禁止內容，包括：危害國家統一、主權或者領土完整的；違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信的；宣揚淫穢、賭博、暴力以及與毒品有關的違法犯罪活動，或者教唆犯罪的等。

因此，規定要求，歌曲點播系統內容提供商不得提供、歌舞娛樂場所不得使用違規曲目清單內的音樂產品。歌曲點播系統內容提供商、歌舞娛樂場所負責歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容自審等工作，從源頭對歌舞娛樂場所內容進行有效管控。

大陸文化和旅遊行政部門發現歌曲點播系統內容提供商向歌舞娛樂場所提供的卡拉OK音樂含有法律法規禁止內容的，可以通過約談等行政指導方式予以警示、制止。這項規定將於今年10月1日起施行。

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