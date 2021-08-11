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陸召回駐立陶宛大使 分析指：高級別官員互訪無法展開

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為立陶宛駐北京大使館外觀。（法新社）
圖為立陶宛駐北京大使館外觀。（法新社）

中國大陸10日決定召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使，理由是立陶宛「允許台灣當局以『台灣』名義設立代表處」。一名不具名的中國大陸前駐歐洲國家大使表示，目前召回駐立陶宛大使意味著兩國外交關係已經降級，高級別官員的訪問活動基本無法再開展。

據新京報報導，這一名不具名的中國大陸前駐歐洲國家大使同時也說，駐當地的大使館也不會完全暫停所有活動，一些基礎的領事工作仍會繼續開展，由仍在那裡的臨時代辦領導。

對於與立陶宛外交關係的惡化是否會影響到中國大陸與歐盟的關係？這名中國大陸前駐歐洲國家大使表示，這對中歐關係的影響十分有限，因為立陶宛是一個小國，人口只有幾百萬。

他認為，不良的影響可能在於，它給歐盟國家開了一個不好的先例，在台灣問題上損害中國的核心利益。立陶宛近期的行為嚴重違背了中國大陸外交的慣例，這是中方不能接受的。

立陶宛 歐盟

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