民營經濟挑大梁 吉林22條措施支持

截至2021年，吉林省民營經濟突破全省GDP比重50%已十年。在「十四五」開局之年，這個中國東北老工業基地省份計畫將這一佔比進一步提升，讓民營經濟在振興發展中「挑大梁」。

中新社報導，吉林省促進民營經濟高質量發展大會9日在長春舉行。吉林省常務副省長吳靖平宣布該省最新出台的支持民營經濟（中小企業）發展二十二條政策措施。新政提出實施「專精特新」中小企業培育計畫，即培育年營業收入1000萬元（人民幣，下同）以上、年研發費用投入佔比不低於1.5%、對全省重點產業具有強鏈作用的創新型中小企業。

具體說，「十四五」期間，吉林要安排億元省級中小企業和民營經濟發展專項資金，通過貸款貼息和獎補等扶持「專精特新」中小企業，到2025年底培育1000戶省級「專精特新」中小企業。

報導稱，「專精特新」企業在吉林獲得快速發展有跡可循。6年前，中科院長春光機所孵化的長光衛星技術公司成功發射「吉林一號」衛星，如今在軌衛星數量已有29顆，建成了中國目前最大的商業遙感衛星星座。

吉林省在「十四五」規畫中提出了「打造衛星及應用全產業鏈，拓展上下游配套應用服務，建設衛星裝備、應用技術設備製造生產基地」的目標。

據長光衛星技術有限公司黨委書記賈宏光介紹，其每年研發費用佔主營業務收入30%以上。第一代衛星重量超過400公斤，最新一代衛星重量僅有40公斤，下一代衛星重量有望降至20公斤。

在中國提出實現碳達峰、碳中和目標的背景下，吉林省通榆縣，著名民營企業三一集團投下多個項目。 通榆縣三一風電裝備技術有限公司總經理任志慧說，公司在風電製造、風機新材料等方面可以帶動吉林省相關產業發展。有專家表示，東北是中國國有資本比重最高的地區之一，民間資本的湧入對於改善東北地區所有制結構，增強經濟競爭性以及革新人們的投資、就業觀念，具有重要意義。