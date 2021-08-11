錦州港-俄國東方港 外貿直航

停靠在遼寧錦州港的「HUIFA」輪裝載完貨物後9日緩緩駛離泊位，標誌著錦州港—俄羅斯東方港的外貿直航航線成功實現首航。

中新社報導，此次直航是錦州港自1990年通航來首次開通集裝箱外貿直航航線，使得錦州港與俄羅斯乃至世界的聯繫進一步緊密，對助力東北陸海新通道建設等具有開創性和里程碑的意義。

「HUIFA」輪將穿過渤海、黃海等海域，航行1200海里抵達俄羅斯第一集裝箱集散港東方港。在東方港上岸的集裝箱將通過俄羅斯西伯利亞鐵路發往波蘭馬拉舍維奇、德國杜伊斯堡和漢堡、荷蘭鹿特丹、比利時安特衛普等多個歐洲基礎港，有效輻射歐洲主要物流樞紐。同時，這條航線也可將沿線區域的木材、紙漿、聚乙烯顆粒、塑料顆粒等資源進口至中國。

東北陸海新通道，即從中、蒙邊境的內蒙古自治區錫林郭勒盟珠恩嘎達布其口岸，向南建設一條途經內蒙古自治區赤峰市、通遼市，遼寧省朝陽市、阜新市、錦州市，並最終從錦州港出海的通道。新通道向北則進入蒙古國境內，從蒙古國畢其格圖口岸經霍特連結到喬巴山—額仁查布鐵路，經喬巴山—額仁查布即可經西伯利亞鐵路抵達歐洲。

據介紹，新通道建設將助力錦州構建新發展格局、打造對外開放新前沿、深度融入「東北亞經濟圈」。以錦州港為龍頭的新通道所形成的中蒙俄鐵路環廊，還能起到服務東北，建設對外開放合作高地的作用。