上合示範區 中歐班列增66%

青島海關10日發布消息稱，據統計，2021年前7個月，中國—上海合作組織地方經貿合作示範區（簡稱上合示範區）青島多式聯運中心共開行中歐班列330列，同比增長66.7%，輸運集裝箱數量達2.7萬標準箱，同比增長104.5%。

中新社報導，今年以來，上合示範區新開行至吉爾吉斯比什凱克、阿塞拜疆巴庫、英國倫敦、義大利米蘭和塔吉克杜尚別等多條點對點中歐班列線路，助推上合示範區建設中國國家級中歐班列集結中心。

青島海關口岸監管處物流監控科科長張奎說，為服務一帶一路建設，暢通鐵路物流通道，海關總署前期出台了支持中歐班列發展10條措施。其中，包括允許企業自主選擇通關模式，減少報關次數降低報關成本等。

張奎表示，青島海關落實相關措施，協同滿洲裡海關、烏魯木齊海關等鐵路口岸海關建立聯繫機制，促進中歐班列便利化通關。面對進出境地口岸貨運量大的情況，膠州海關開闢專用通道，實施預約通關服務，鼓勵企業在屬地完成清關手續，進一步提升口岸通關能力。

此外，青島海關支持中歐班列（齊魯號）「上合快線」拓展業務範圍，開行對外承包工程出口貨物專列、首班冷鏈貨物專列、首班跨境電商貨物專列等特色班列。

目前，位於青島膠州市的上合多式聯運中心已開行20條國際、國內班列，開通通達吉爾吉斯比什凱克、烏茲別克塔什干等多條「上合快線」，加速建設上合組織國家面向亞太市場的「出海口」。