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山東前7月進出口 增速領先各省
青島海關10日發布消息稱，據統計，2021年前7個月，山東省進出口總值達1.59萬億元（人民幣，下同），比去年同期增長40.1%，進出口、出口和進口增速均高於全國增速，且以上三個增速在中國前六大主要進出口省市中均居首位。
統計顯示，2021年前7個月，山東省出口額9069.9億元，同比增長43%；進口額6811.9億元，同比增長36.5%。7月當月，山東省進出口額2459.6億元，同比增長近三成。其中，出口額1490.2億元，同比增長近四成；進口969.4億元，同比增長一成半。
青島海關統計分析處處長張徑舟說，前7個月，東盟、美國、歐盟、韓國、日本、巴西為山東省前6大貿易夥伴。其中，山東省對東盟進出口額為2263.9億元，增長超五成；對美國進出口額1757.3億元，增長近六成；對歐盟進出口額為1580.9億元，增長三成；對韓國進出口額1469.8億元，增長近四成，前6大貿易夥伴合計佔山東省外貿進出口總值的一半以上。
張徑舟表示，同期，山東省對一帶一路沿線國家和地區的進出口額為4998億元，增長近五成，佔山東省進出口總值的三成；對RCEP其他成員國進出口額為5605.2億元，增長超四成，佔山東省進出口總值的三成半。
數據顯示，大宗商品對山東省進口增長的拉動作用顯著。前7個月，山東省14類主要大宗商品合計進口額為3811.1億元，增長近三成，佔山東省進口總值超五成，拉動進口增長17.5個百分點。其中，鐵礦砂進口額835.9億元，增長近一倍；玉米和食用植物油進口值分別增長1.8倍和1倍。
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