粵法院 五年審結破產案逾萬件

廣東省高級人民法院表示，2016年至2020年的五年間，廣東法院助力97家企業破產重整、其中12家是上市公司，共審結破產案件12364件，淘汰落後產能、出清「僵屍企業」5000多家。

中新社報導，2016年8月8日，廣東高院成立全國高級法院第一個破產審判庭。截至2020年，廣東形成了「1+2+6+3」的審判新格局。除廣州、深圳等兩個中級人民法院設立破產法庭外，佛山、珠海、中山、惠州、茂名、汕尾等6個中級人民法院設立了破產審判庭，佛山南海法院、東莞第一法院、中山第一法院等3個基層法院也設立破產審判庭。

數據顯示，廣東法院破產案件辦理數、出清「僵屍企業」數、重整成功數、「執（行）轉破（產）」案件數等均居大陸全國首位。案件平均審理周期由25個月提速到12個月以內。

2016年至2020年，廣東法院通過破產和強制清算處置國有「僵屍企業」2677戶，占全國司法出清國有「僵屍企業」的三分之一；依法助力深圳中華自行車公司、德澳航空上市公司、惠州創成發展公司等一大批在廣東乃至在全國具有影響力的危困企業實現再生和轉型升級，其中德澳公司重整案裁定進入重整後，僅用36天即批准了重整計畫。

值得關注的是廣東國際信託投資公司破產清算案，2021年2月2日，廣東高院裁定全面終結該案破產程序。作為中國首例非銀行金融機構破產案，廣東國際信託投資公司破產案國際影響力大，涉及國內外債權人和職工人數眾多，各種矛盾交匯。

該案首創聘請國內外中介機構參與破產清算工作，畢馬威華振（KPMG，台稱譯安侯建業）會計師事務所、香港孖士打律師行及廣東君信律師事務所等三家知名機構，協助處理清算工作和境內外法律事務。該案還創新債務追收和財產分配方法，統一指定58家法院執行，開創了全國法院統一指定、同時執行的先例。