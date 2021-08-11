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東博會下月登場 助推RCEP建設

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第18屆中國—東盟博覽會（東博會）定於2021年9月10日—13日繼續採用線上線下方式在廣西南寧舉辦。東博會秘書處9日表示，本屆展會將通過增設RCEP（區域全面經濟夥伴協定）展示區、舉辦主題論壇等多種形式助推RCEP建設。　　

中新社報導，東博會作為中國與東盟合作的重要平台，長期向全球開放，歷屆展會邀請RCEP成員國企業參會，推動展會從服務「10+1」向服務RCEP和一帶一路拓展。　　

據介紹，為迎接RCEP生效實施，本屆東博會將推動東盟秘書處和中國全國工商聯共同主辦RCEP經貿合作工商高峰論壇，推動發布「關於共同促進RCEP加快生效實施的南寧倡議」。

中國商務部將聯合全國工商聯舉辦RCEP中小企業專題培訓班，全力提升中小企業把握RCEP機遇的能力。此外，東博會秘書處與對外經濟貿易大學將聯袂發布「RCEP商機指南」藍皮書。　

本屆東博會會期還將舉辦「日本企業廣西行交流會」，組織日本貿易振興機構、三菱商事（中國）有限公司、瑞穗銀行（中國）有限公司等約50人代表團參會，吸引日本政商兩界參與陸海貿易新通道和中國（廣西）自由貿易試驗區建設。

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