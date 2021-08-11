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1000MW對沖燃燒二次再熱鍋爐 投運

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
河源電力項目是廣東省重點建設項目，也是河源市的「頭號工程」。圖／本報四川德陽傳真
河源電力項目是廣東省重點建設項目，也是河源市的「頭號工程」。圖／本報四川德陽傳真

近日，河源電力2×1000MW高效超超臨界二次再熱工程3號機組，圓滿完成168小時試運，順利投入商用。該機組由東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱東方鍋爐）德陽基地參建，是大陸首台投運的1000MW對沖燃燒二次再熱鍋爐。

據悉，河源電力項目是廣東省重點建設項目，也是河源市的「頭號工程」。項目配套東方鍋爐自主研發的大陸首台1000MW對沖燃燒二次再熱鍋爐，試運行期間，鍋爐各項參數和汙染物排放指標全部達到或優於設計值，煙溫、汽溫、壁溫偏差小，運行控制靈活，運行情況良好。

鍋爐的技術、經濟和環保指標，超越了目前大陸已建成的超超臨界二次再熱燃煤火電機組鍋爐，性能達到世界領先水準，為大陸燃煤火電機組建設，樹立了新的標杆。

因為該類型的鍋爐性能指標先進，設計介面多，受熱面管子規格特殊，原材料採購周期長，生產難度大。自項目啟動起，東方鍋爐高度重視，從方案設計、產品製造、品質管控、物流發運、安裝指導、調試服務等各個環節進行優化，確保現場所需部件等順利出產，保障項目如期順利推進。

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