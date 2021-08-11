廣東工業投資 反超固定資產投資

中國製造業大省廣東今年上半年工業投資快速增長，6年來首次反超固定資產投資，顯示出「世界工廠」經濟增長的主要動力發生變化，更多依靠實體經濟的高質量發展，而不是過去占主導的基礎設施建設。

新華社報導，廣東省工業和信息化廳副廳長吳東文9日在「廣東省製造業高質量發展十四五規劃」新聞發布會上說，廣東大力推動製造業高質量發展，今年上半年工業投資增速超過固定資產投資增速。

他說，今年上半年，全省完成工業投資4519.26億元，同比增長24.5%，兩年平均增長7.2%，是自2016年以來廣東工業投資增速首次超過固定資產投資增速。

工業投資在全社會固定資產投資中占主要地位，對經濟結構特別是工業產業結構有決定性影響，直接關係經濟增長的質量和效益。

據吳東文介紹，通過實施「廣東省加快先進製造業項目投資建設若干政策措施」等措施，設立先進製造業發展專項資金，廣東大力推動重大項目落地、建設、投產、達產。除此之外，廣東還優化存量全面推動製造業數字化轉型，並建立以省長為「總鏈長」的20個戰略性產業集群的「鏈長制」，實施增品種、提品質、創品牌的「三品」戰略，穩步提高製造業發展的質量和效益。

作為全國製造業排頭兵，2020年廣東規模以上製造業增加值3.01萬億元，規模以上製造業企業數量超過5萬家，均居全國第一。在列入全國統計的41個大類工業行業中，廣東有40個，銷售產值居全國前三的行業有25個。廣東已形成新一代電子信息、智能家電、先進材料、軟件與信息服務等7個產值超萬億元的產業集群。

根據「廣東省製造業高質量發展十四五規劃」，廣東將做強做優戰略性支柱產業，培育壯大戰略性新興產業，打造先進製造業基地、製造業創新集聚地、開放合作先行地、發展環境高地，加快實現製造大省到製造強省的歷史性轉變，推動廣東打造新發展格局的戰略支點。

統計數據顯示，2021年上半年廣東地區生產總值為57226.31億元，同比增長13.0%，兩年平均增長5%。