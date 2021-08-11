15個副省級城市 上半年GDP深圳第一

大陸今年經濟發展相關數據陸續出爐，在中國15個副省級城市中，有10個副省級城市今年上半年經濟總量超5000億元（人民幣，下同）大關，其中廣深兩個城市超過萬億，深圳總量位居第一，廈門增速最快。

中通社報導，副省級城市在行政級別上僅次於直轄市。目前，中國共有15個副省級城市，包括廣州、武漢、南京、成都、西安、杭州、濟南、哈爾濱、瀋陽、長春這10個省會城市以及深圳、廈門、寧波、青島、大連這5個計畫單列市。

15個副省級城市中，深圳和廣州作為一線城市，上半年GDP都超過了1.3萬億元。其中，深圳以14324.47億元位居第一。深圳市統計局公布的數據顯示，上半年，全市規模以上工業增加值同比增長8.3%，兩年平均增長3.2%。

廣州上半年GDP為13101.89億元，與深圳的差距縮小到1223億元。廣東省體改研究會執行會長彭澎對媒體表示，5、6月分，廣州的新冠肺炎疫情主要發生在荔灣區芳村片區，對傳統的餐飲、文體娛樂等需要面對面的服務業影響比較大。相比之下，製造業和現代服務業受疫情的影響很小。加上近年來廣州的新業態、新經濟表現頗為突出，總體上看，廣州經濟受此輪疫情的影響比較小。

西南的成都繼續位居副省級城市第三位。數據顯示，成都上半年GDP實現9602.72億元，同比增長13.1%，兩年平均增長6.7%。

杭州和武漢上半年GDP均超過8000億元，在副省級城市中分列第四和第五位。其中杭州上半年GDP達到了8646億元，同比增長12.7%；兩年平均增長7%。

南京以7622.77億元位居副省級城市第六位。寧波和青島這兩個計畫單列市都超過了6500億元，之間的差距僅為101億元。

濟南和西安兩個黃河流域的中心城市去年全年GDP均首次超過萬億元大關，今年上半年兩市GDP也都超過了5000億元，兩市之間的差距也僅為99億元。

在經濟增速方面，考慮到2020年一季度乃至2020年上半年受疫情影響較大，因此，兩年平均增速更有衡量意義。目前，15個城市中，有14個公布了兩年平均增速。其中，土地面積和城市總人口規模最小的副省級城市廈門，兩年平均增速在副省級城市中領跑。

數據顯示，上半年廈門全市實現地區生產總值3399.85億元，增長15%，兩年平均增長7.6%。GDP總量超越了瀋陽，位居副省級城市第13位。