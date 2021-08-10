鴻海旗下工業富聯 上半年營收、獲利雙成長

鴻海旗下工業富聯今（10）日發布上半年財報，營收、利潤雙雙成長，營收人民幣1,960.3億元，年升10.97%；獲利人民幣67.27億元，年增33.44%。

公告稱，扣除非經常性損益的淨利潤人民幣60.67億元，年增8.63%。基本每股收益人民幣0.34元，較去年同期增長36%。

工業富聯今股價收人民幣12.14元，漲0.91%。

工業富聯表示，憑藉著「5G+、雲服務及邊緣運算、燈塔工廠」解決方案之三大亮點，帶動公司主要業務營收及利潤均年比提升。報告期內，工業富聯5G相關產品業務較去年同期大幅成長三倍。

其中，5G室內路由器(FWA)上半年出貨量較去年同期成長超過五倍，下半年出貨將維持上半年出貨動能。此外，也獲得客戶2022年的新產品訂單，帶動通信及移動網路設備業務營業收入大幅提升。

在雲計算業務方面，因獲得客戶主力機種訂單，CSP業務及邊緣計算帶動新能源車用AI運算單元的增長，使公司整體毛利率進一步提升。

在行業賦能方面，燈塔工廠解決方案已經深入新能源車、機械加工、醫療、水泥、衛浴、建築等多行業，為包括廣汽集團、中信戴卡、敏實集團等眾多企業提供以燈塔工廠建設為代表的數位化轉型升級服務。

工業富聯表示，基於相關經驗、自身實力及集團支持，燈塔工廠業務也將拓展到半導體行業，未來將利用工業互聯網技術與新能源車行業緊密結合，力爭開拓新的業務增長點。

在研發投入方面，工業富聯延續第1季以來的成長態勢，發展動能強勁，加大增資擴產。上半年，該公司研發費用共計人民幣52.33億元，年增長40.8%，持續加大在 5G、雲與邊緣計算、高精密機構件的輕量化材料等方面的研發投入。資本支出年增47%，達人民幣28.5億元，主要為滿足客戶訂單需求及為未來產值做準備。