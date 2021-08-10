人行報告：人民幣匯率雙向波動是常態 沒人能預測走勢

中國人民銀行（大陸央行）9日發布第二季度貨幣政策執行報告中的專欄文章稱，要加強跨境融資宏觀審慎管理，引導企業和金融機構樹立「風險中性」理念，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，未來人民幣匯率雙向波動也將是常態，人民幣既可能升值，也可能貶值，沒有任何人可以準確預測匯率走勢。

文章指出，中國大陸目前實行的以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度適合中國國情，應當長期堅持，這是人民幣匯率雙向波動的基礎，人民銀行各項舉措綜合發揮作用，人民幣匯率雙向波動成為常態，在合理均衡標準上保持了基本穩定。

文章稱，在全球一體化背景下，各個經濟體之間的經濟和金融相互影響，疫情防控和經濟恢復存在時間差，貨幣政策也有不同操作，人民幣匯率的雙向波動反映了中國大陸國內外經濟周期不同步和貨幣政策的差異。去年，疫情對全球經濟造成衝擊，中國加大宏觀政策應對力度，穩健的貨幣政策靈活適度、精準導向，為率先控制疫情、率先復工復產、率先實現經濟正增長提供了有力支撐；去年5月開始貨幣政策逐步轉向常態，而當時國際疫情加速蔓延，主要經濟體實行超寬鬆貨幣政策，人民幣對美元和一籃子貨幣升值。去年全年，人民幣對美元中間價升值6.9%，升值幅度小於歐元，CFETS（人民幣匯率指數）上漲3.8%。

文章稱，整體來看，人民幣匯率雙向波動是大陸國內外經濟情勢、國際收支狀況及外匯市場變化共同作用的結果，合理反映了外匯市場供求變化，發揮了調節國際收支和宏觀經濟自動穩定器作用，促進了內外部均衡，擴大了大陸自主實施正常貨幣政策的空間。未來人民幣匯率雙向波動也將是常態，人民幣既可能升值，也可能貶值，沒有任何人可以準確預測匯率走勢。

下一步，要繼續堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，合理使用貨幣政策工具，加強跨境融資宏觀審慎管理，透過多種方式合理引導預期，引導企業和金融機構樹立「風險中性」理念，保持人民幣匯率在合理均衡標準上的基本穩定。