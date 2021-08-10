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中國電信上半年淨利增27.2%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸電信三雄之一中國電信10日發布上半年財報，淨利潤為人民幣177億元，年增27.2%。照片／中新社
大陸電信三雄之一中國電信10日發布上半年財報，淨利潤為人民幣177億元，年增27.2%。照片／中新社

大陸電信三雄之一中國電信10日發布上半年財報，淨利潤為人民幣177億元，年增27.2%；公司5G套餐用戶達到1.31億戶。

公告稱，公司上半年經營收入為人民幣2,192億元，年增13.1%；其中服務收入為人民幣2,035億元，年增8.8%。

上半年公司移動通信服務收入達人民幣933億元，年增6.9%，移動用戶達3.62億戶，淨增1,147萬戶，5G套餐用戶達1.31億戶，滲透率達36.2%，移動用戶ARPU（每用戶平均收入）止跌並持續回升，達人民幣45.7元，年增2.9%，增幅較第1季提升。

路透報導，中國電信自美國退市後，火速回歸A股；據公司上周五公告，其A股首次公開發行（IPO）招股說明書顯示，其A股IPO發行價人民幣4.53元，全額行使超額配售選擇權情況下，預計募集資總額將達人民幣541.5億元。

中國電信目前盤中收漲1.3%，至港幣2.9元。

人民幣 套餐 IPO

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