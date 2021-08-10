大陸反對布林肯的南海發言 指美方才是南海最大威脅

美國國務卿布林肯9日在聯合國安理會舉辦的線上會議不點名批評中國大陸在南海的霸凌行為，並警告在這裡爆發的衝突，將對安全和商業產生嚴重的全球後果。大陸常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵則反駁美方言論，表示安理會不是討論南海問題的合適場所，美國在發言中提到南海問題，中方堅決反對，並指美方才是南海穩定最大威脅。

據新華社報導，戴兵說，美國作為域外國家動輒把先進艦機開進南海，肆意挑釁，公開在地區國家間挑撥離間，是對南海穩定最大的威脅。美國沒有資格在南海問題上說三道四。

戴兵並表示，當前，在中國大陸和東協國家共同努力下，南海局勢保持總體穩定，各國依據國際法享有航行和飛越自由。中國大陸與東協各國致力於全面有效落實「南海各方行為宣言」，力爭早日達成「南海行為準則」。

他強調，「我們有決心、有能力維護好南海和平穩定。」他接著指責美國，自己不加入「聯合國海洋法公約」，卻以公約法官自居，對別國指手畫腳，橫加干涉，在海洋問題上毫無可信度。美國在安理會炒作南海仲裁案，完全是政治企圖。

他也強調，南海仲裁案仲裁庭違背「國家同意」原則，越權審理；在事實認定和法律適用上有明顯錯誤，其所作裁決是無效的，沒有任何拘束力。