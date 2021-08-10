食品可追溯 北京嚴管進口冷鏈

北京市冷鏈食品追溯平台（簡稱北京冷鏈）自2020年11月1日運行以來，平台累計審核通過市場主體1.4萬家，流通進口冷鏈食品56.13萬噸，涉及115個國家和地區，實現進口冷鏈食品「來源可溯、去向可追」。

中新社報導，北京市市場監督管理局副局長唐雲華在9日舉行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上表示，從2020年11月1日起，「北京冷鏈」正式啟用，運用區塊鏈、大數據、電子編碼等信息技術，對進口冷藏冷凍肉類、水產品開展追溯管理，北京市進口冷鏈食品生產經營單位均需在平台中如實上傳進口冷藏冷凍肉類、水產品來源、流向等追溯數據。

從2021年2月12日起，「北京冷鏈」的品種範圍擴大到全部儲存溫度在零攝氏度以下（含零攝氏度）的進口冷鏈食品。唐雲華表示，北京嚴格進口冷鏈食品全程防控。圍繞進口冷鏈食品口岸、物流、倉儲、生產加工、經營等各環節出台11項防疫指引，督促進口冷鏈食品經營者嚴格落實食品追溯、場所消殺、人員防護等措施。

與此同時，北京全面推廣使用「北京冷鏈」追溯平台，目前平台累計審核通過市場主體1.4萬家，流通進口冷鏈食品56.13萬噸，涉及115個國家和地區。

唐雲華指出，北京今後仍將強化進口冷鏈食品監管，以進口冷鏈食品生產經營者、集中交易市場開辦者、第三方冷庫為重點單位，嚴格要求無檢驗檢疫證明、無核酸檢測報告、無消毒證明、無「北京冷鏈」追溯信息的進口冷鏈食品，一律不採購、不使用、不運輸、不貯存、不銷售。