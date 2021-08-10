廈門多式聯運一單制 業務啟動

一票由南昌鐵路轉運至廈門的集裝箱貨櫃，在廈門郵輪中心碼頭登上中遠之星班輪前往台灣基隆港。9日下午，廈門外代國際貨運有限公司簽發福建省首份多式聯運「一單制」提單，標誌著廈門多式聯運「一單制」業務正式啟動。

中新社報導，廈門自貿片區管委會相關負責人稱，此次試點工作的順利啟動，具有推動多式聯運單證標準化、賦予多式聯運提單物權憑證屬性、實現物流數據共享、加強與海絲和對台物流標準互聯互通等創新亮點，將實現「多式聯運」全程管控服務，構建優質服務體系。

多式聯運是指水路、公路、鐵路和航空交通工具相互銜接轉運的運輸模式。多式聯運「一單制」是指「一次委託、一次付費、一單到底」的全程管控服務。

作為全面深化改革和擴大開放的試驗田，廈門自貿片區近年來以多式聯運推動「海絲」、「陸絲」無縫對接。為進一步推動多式聯運工作「更上層樓」，廈門自貿片區管委會牽頭廈門港口局、市交通運輸局、市口岸辦、廈門海關、廈門銀保監局，人行廈門市中心支行和港務控股集團等單位，針對不同運輸方式間換單手續繁瑣、缺乏多式聯運承運人簽發的全程提單、中小微進出口企業融資難、運輸數據缺乏共享等短板，探索多式聯運「一單制」試點工作。

業界稱，實施多式聯運「一單制」改革，對促進廈門港口型國家物流樞紐和國際航運中心建設互聯互通有重大意義。