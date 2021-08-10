廣東年度水利投資 逾700億元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣東水利廳表示，廣東省2021年度水利投資計畫總規模為744.8億元（人民幣，下同），4295個相關項目正在加速推進，其中僅6月新開工項目就達460個。　

廣東省水利廳相關負責人表示，該省近年加快推進珠三角水資源配置工程、韓江榕江練江水系連通工程、引韓濟饒供水工程、環北部灣廣東水資源配置工程等工程建設，加快深汕合作區供水工程、中珠江供水一體化等前期工作，建成後會進一步優化全省水資源配置格局。

其中，三江連通工程、珠江三角洲水資源配置工程和環北部灣廣東水資源配置工程建成後，將惠及廣東9000多萬人，占全省總人口近八成。同時，包括上述三大工程在內的8宗重大水利項目總投資規模超過800億元，使得近年成為該省水利建設史上同步推進項目最多、投資最大的時期。

廣東 水資源 省水

延伸閱讀

高雄美濃湖排水改善工程發揮功效 蘇貞昌視察

亞翔：承包工程與政府單位間的訟訴案 已接近尾聲

聖暉前七月營收105.7億元 歷年同期新高 年增32.3％

朋億7月營收5.72億元 歷年同期次高

相關新聞

阿里爆性侵醜聞 陸官媒罵「大盜」

阿里巴巴員工遭性侵案受到大陸輿論高度關注，中共官媒人民日報旗下新媒體「踏浪青年」昨發布評論指，女員工遭受如此重創後，被逼...

廣東拚4年內 上市公司逾1500家

廣東省人民政府新聞辦公室上周五舉行「廣東省金融改革發展十四五規劃」新聞發布會。該規劃提出，到2025年，廣東境內外上市公...

廣東年度水利投資 逾700億元

廣東水利廳表示，廣東省2021年度水利投資計畫總規模為744.8億元（人民幣，下同），4295個相關項目正在加速推進，其...

廈門多式聯運一單制 業務啟動

一票由南昌鐵路轉運至廈門的集裝箱貨櫃，在廈門郵輪中心碼頭登上中遠之星班輪前往台灣基隆港。9日下午，廈門外代國際貨運有限公...

揚州台企因疫停工 尚無人確診

大陸新冠本土疫情持續，其中江蘇省南京、揚州為重災區，當地台商台企因疫情防控措施升級，生產和經營受到影響。揚州台商協會會長...

食品可追溯 北京嚴管進口冷鏈

北京市冷鏈食品追溯平台（簡稱北京冷鏈）自2020年11月1日運行以來，平台累計審核通過市場主體1.4萬家，流通進口冷鏈食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。