廣東年度水利投資 逾700億元
廣東水利廳表示，廣東省2021年度水利投資計畫總規模為744.8億元（人民幣，下同），4295個相關項目正在加速推進，其中僅6月新開工項目就達460個。
廣東省水利廳相關負責人表示，該省近年加快推進珠三角水資源配置工程、韓江榕江練江水系連通工程、引韓濟饒供水工程、環北部灣廣東水資源配置工程等工程建設，加快深汕合作區供水工程、中珠江供水一體化等前期工作，建成後會進一步優化全省水資源配置格局。
其中，三江連通工程、珠江三角洲水資源配置工程和環北部灣廣東水資源配置工程建成後，將惠及廣東9000多萬人，占全省總人口近八成。同時，包括上述三大工程在內的8宗重大水利項目總投資規模超過800億元，使得近年成為該省水利建設史上同步推進項目最多、投資最大的時期。
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