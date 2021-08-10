廣東拚4年內 上市公司逾1500家

廣東省人民政府新聞辦公室上周五舉行「廣東省金融改革發展十四五規劃」新聞發布會。該規劃提出，到2025年，廣東境內外上市公司總數超過1500家，其中A股上市公司突破1000家。

規劃提出十四五時期廣東金融發展的目標體系。到2025年，廣東金融業重要支柱產業地位和資源配置能力進一步增強，金融高質量發展走在大陸全國前列。全省本外幣存款餘額達40萬億元（人民幣，下同），貸款餘額達30萬億元。保費收入衝刺8000億元。

「十四五這些目標跟十三五期末的數據相比，基本上都提升了50%左右」。廣東省地方金融監管局局長于海平在發布會上稱。據悉，截至2020年末，廣東全省法人金融機構達到360家；本外幣存款餘額和貸款餘額分別為26.8萬億元和19.6萬億元；境內外上市公司總數突破1000家。

于海平表示，廣東省金融體系從門類上看還是比較齊全，但是仍然存在短板，比如頭部金融機構少；具有國際影響力的金融基礎設施比較少，之前只有深圳證券交易所，廣州期貨交易所在今年剛獲批成立。此外，普惠金融和綠色金融專業服務機構也比較少。

據上述規劃，十四五時期，廣東將大力發展現代金融產業，以深圳證券交易所全市場註册制改革為中心完善創新資本鏈，以廣州期貨交易所建設為契機打造期貨產業鏈，積極連接港澳跨境金融通，圍繞碳達峰、碳中和目標速壯大綠色金融產業。