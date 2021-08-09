陸整治針孔攝影機等偷窺黑色產業鏈 14家企業遭約談

大陸網信辦會同工信部等4部門對針孔攝影機偷窺、交易隱私影片等黑色產業鏈開展集中治理工作，其中，對百度、騰訊等重點網站平台清理有害資訊8千多條，處理違規帳號134個，並對存在隱私影片資料洩露隱患的14家影音監控APP廠商進行約談，並督促其完成整改。

據「中國網信」官網消息，今年5月以來，大陸網信辦會同工信部、公安部、市場監管總局，對民眾反應強烈的非法利用針孔攝影機偷窺個人隱私畫面、交易隱私影片、傳授偷窺偷拍技術等侵害公民個人隱私行為進行集中治理。

大陸各地網信辦督促各類平台清理相關違規有害資訊逾2.2萬條，處置平台帳號4千多個、群組132個，下架違規產品1600多件，其中，百度、騰訊、UC瀏覽器等重點網站平台，清理有害資訊8千多條、處置違規帳號134個；京東、淘寶、閒魚等電商平台，下架違規宣傳或違規售賣攝影鏡頭設備1600多件、處置違規帳號3700多個、清理違規資訊超過1.2萬條；對存在隱私影片洩露隱患的14家影音監控APP廠商進行了約談，並督促其完成整改。

大陸工信部組召開大陸全國電視電話會議，部署攝影機網路安全集中整治工作；安排開展智慧影音採集設備應用安全、網路安全、數據安全等有關標準宣傳普及，督促攝影鏡頭生產企業對照安全標準開展自查自糾；全面排查聯網攝影鏡頭存在的安全隱患。

大陸公安部則安排公安機關依法嚴打提供攝影鏡頭破解軟體、對攝影鏡頭設備實施攻擊控制、製售竊聽、竊照器材等違法犯罪活動，共抓獲犯罪嫌疑人59名，查獲非法控制的網路攝影鏡頭使用權限逾2.5萬個。

而大陸市場監管總局要求平台企業嚴格履行主體責任，強化對平台內假冒偽劣攝影鏡頭等商品的治理，並要求一個月內完成全面整改。

大陸網信辦有關負責人強調，此次集中治理工作已進入後半段，存在問題的企業、平台要盡快整改，不留死角。下一步，將會同相關部門繼續加強治理，堅決遏制針孔攝影機偷窺等黑色產業鏈生存空間。