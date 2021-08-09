快訊

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸中興通訊將與上汽集團合作 汽車電子、5G等領域

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中興通訊與上汽集團將在汽車電子、5G行業、數位化等領域展開深入合作。（圖／取自經濟觀察網）
中興通訊與上汽集團將在汽車電子、5G行業、數位化等領域展開深入合作。（圖／取自經濟觀察網）

大陸電信設備製造商中興通訊9日表示，近日與車企上汽集團簽署戰略合作協議，雙方將在汽車電子、5G行業、數位化、品牌建設、企業管理等領域展開深入合作。

路透報導，根據戰略合作協議，雙方將加強車用基礎軟體技術、基礎硬體平台、雲端運算、智慧網聯等方面的戰略協同創新合作，中興通訊還將繼續推進與上汽零束、聯創電子等公司之間的合作。

在智慧網聯產品上，中興通訊憑藉在通訊及車聯網行業的技術累積，提供4G和5G-V2X模組和RSU及V2X雲控平台整體解決方案，共同加快5G-V2X規模化商用進程。在基礎軟硬體平台上，圍繞「數據決定體驗、軟體定義汽車」，雙方將不斷豐富自身在軟體定義汽車等領域的應用與實踐，構建軟體定義汽車時代的方案及產品競爭力。

上汽集團稍早公布，該公司7月汽車批發銷量達到35.3萬輛，較6月增長7.3%，其中，上汽大眾和上汽通用分別實現月增7.7%和5.8%。上汽批發銷量逆勢上揚，積極應對晶片短缺已取得實際效果。隨著近期大陸國內「晶片荒」逐步緩解，上汽將加快生產節奏，全力推動銷售回補，而月內上汽實現新能源汽車批發銷售4.8萬輛，較去年同期大增138.1%。

品牌 中興通訊

延伸閱讀

豪大雨蔬果量減價揚 北市府啟動平價措施

金門菸酒牌紓困作業繁瑣惹民怨 陳玉珍要求從寬認定

大陸新能源汽車產業發展 大躍進

中共政治局：穩房價、支持新能源汽車、做好碳達峰

相關新聞

涉性侵阿里女員工主管跳槽？字節跳動證實：已終止應徵

阿里巴巴最近爆出一名女員工被上司要求陪客喝酒，被灌醉後先後遭客戶及上司猥褻，引發大陸社會關注。9日，有消息指涉嫌侵犯女員...

陸中興通訊將與上汽集團合作 汽車電子、5G等領域

大陸電信設備製造商中興通訊9日表示，近日與車企上汽集團簽署戰略合作協議，雙方將在汽車電子、5G行業、數位化、品牌建設、企...

監管風暴下 網易雲音樂傳推遲香港10億美元IPO

外媒報導，根據兩名知情人士表示，大陸網易公司已經推遲了在音樂流媒體部門Cloud Village 10億美元（約新台幣2...

陸官媒怒轟阿里性侵案：已非阿里巴巴而是「四十大盜」

阿里巴巴員工遭性侵案受到大陸輿論高度關注，9日，官媒人民日報旗下新媒體踏浪青年（YouthSurfing）發布評論指，女...

潘石屹售SOHO中國 官方要查 套現離場有變數？

SOHO中國有限公司及黑石集團旗下公司Two Cities Master Holdings II Limited（要約方...

港調查：疫下親子衝突增 小三生竟割腕 逾4成天天衝突

獅子山青年商會與香港家庭調解協會調查發現，源於學業及親子溝通問題，逾半家長及四成半小學生在新冠病毒疫情下親子衝突增加；5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。