陸中興通訊將與上汽集團合作 汽車電子、5G等領域

大陸電信設備製造商中興通訊9日表示，近日與車企上汽集團簽署戰略合作協議，雙方將在汽車電子、5G行業、數位化、品牌建設、企業管理等領域展開深入合作。

路透報導，根據戰略合作協議，雙方將加強車用基礎軟體技術、基礎硬體平台、雲端運算、智慧網聯等方面的戰略協同創新合作，中興通訊還將繼續推進與上汽零束、聯創電子等公司之間的合作。

在智慧網聯產品上，中興通訊憑藉在通訊及車聯網行業的技術累積，提供4G和5G-V2X模組和RSU及V2X雲控平台整體解決方案，共同加快5G-V2X規模化商用進程。在基礎軟硬體平台上，圍繞「數據決定體驗、軟體定義汽車」，雙方將不斷豐富自身在軟體定義汽車等領域的應用與實踐，構建軟體定義汽車時代的方案及產品競爭力。

上汽集團稍早公布，該公司7月汽車批發銷量達到35.3萬輛，較6月增長7.3%，其中，上汽大眾和上汽通用分別實現月增7.7%和5.8%。上汽批發銷量逆勢上揚，積極應對晶片短缺已取得實際效果。隨著近期大陸國內「晶片荒」逐步緩解，上汽將加快生產節奏，全力推動銷售回補，而月內上汽實現新能源汽車批發銷售4.8萬輛，較去年同期大增138.1%。