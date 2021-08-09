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涉性侵阿里女員工主管跳槽？字節跳動證實：已終止應徵

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
有消息指涉嫌侵犯阿里女員工的男主管王某（曲一）赴字節跳動面試，字節跳動表示，已無限期終止該候選人的應徵流程。（圖／取自搜狐）
有消息指涉嫌侵犯阿里女員工的男主管王某（曲一）赴字節跳動面試，字節跳動表示，已無限期終止該候選人的應徵流程。（圖／取自搜狐）

阿里巴巴最近爆出一名女員工被上司要求陪客喝酒，被灌醉後先後遭客戶及上司猥褻，引發大陸社會關注。9日，有消息指涉嫌侵犯女員工的男主管王某（別名曲一）已經前往字節跳動面試，字節跳動表示，已無限期終止該候選人王某的應徵流程。

澎湃新聞報導，9日午間，一則標題為「曲一去字節跳動面試」的消息在大陸網路上瘋傳，消息指出涉嫌侵犯女員工的男領導王某已經前往字節跳動面試。

9日午間，據字節跳動人資（HR）消息指出，經過核查，王某近期確實在字節跳動某崗位徵才流程中，且通過了第一輪初篩，候選人的面試時間在事件曝出前，字節跳動的面試官和人資並沒有得知這個情況。

字節跳動人資表示，在核查後，已經第一時間在人才庫中備註了情況，並無限期終止該候選人王某徵才流程，如果他違背法律、道德事件有明確結論，會將該候選人加入字節跳動黑名單，永不錄用。字節跳動公司對於有道德問題的員工不會錄用，人資團隊也會與各團隊一起，努力做好人才把關。

阿里巴巴旗下女員工被上司要求陪客喝酒，被灌醉後先遭客戶猥褻，之後上司進出她酒店房間4次，並強姦她。港媒報導，女職員向HR等反映未果，一度在公司餐廳發傳單維權。與此同時，大陸職場應酬中的酒桌文化也引發熱議，在媒體發起的投票中，目前表示「反對」的占大多數。

9日凌晨，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇在阿里內網公布了「女員工被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定，同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉事男員工被辭退，永不錄用，而這名男員工是否存在違法行為，警方正在調查取證。

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