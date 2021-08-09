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監管風暴下 網易雲音樂傳推遲香港10億美元IPO
外媒報導，根據兩名知情人士表示，大陸網易公司已經推遲了在音樂流媒體部門Cloud Village 10億美元（約新台幣281億）的香港首次公開發行（IPO），因為最近大陸主要科技公司的交易劇烈波動。Cloud Village為網易雲音樂營運方。
路透報導，網易發言人對此暫無回應。
根據繳交給香港交易所的文件，該IPO之前已獲得香港交易所上市委員會的批准，上周與潛在投資者舉行了初步會議。
消息人士指出，該交易原定於本周啟動，但9日被擱置，由於大陸監管機構對科技公司收緊監管，大陸科技公司面臨不確定的商業環境。
網易在香港上市的股票上周下跌了近14%，之前有報導稱大陸遊戲行業可能成為下一個被加強監管的對象。
大陸互聯網企業正壟罩在嚴厲監管的風暴下。網約車巨頭滴滴在6月底赴美國上市，沒想到惹來大麻煩，上市不到48小時，大陸網信辦宣布對滴滴出行實施網路安全審查，幾天後滴滴出行App又被要求下架，大陸國安部門等7部門更直接進駐滴滴。
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