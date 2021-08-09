陸官媒怒轟阿里性侵案：已非阿里巴巴而是「四十大盜」

阿里巴巴員工遭性侵案受到大陸輿論高度關注，9日，官媒人民日報旗下新媒體踏浪青年（YouthSurfing）發布評論指，女員工遭受如此重創後，被逼在總部餐廳發傳單乞求援助，換來的是從上到下各級主管的冷血。如果女員工爆料都確定為真，那這已經不是阿里巴巴，這是「四十大盜」。

文章還稱，在微博平台，網友就事件後續發展，已經達成一致：不僅要把權力關進籠子裡，更要把資本關進籠子裡。不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生。 更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國。

文章指，阿里巴巴性侵事件爆發後，輿論頓時一片譁然。在長達8000字的爆料帖中，當事女員工詳細敘述了事發經過，大致總結如下：受害者的領導王成文，讓其在颱風天出差，KTV陪酒，過程中被客戶強制猥褻。之後，王成文又在其醉酒之後4次進入其房間，對她實施性侵。事件發生後，她本想通過正當途徑來解決事情，盡可能減少對公司造成的影響，可是最後換來的卻是從上至下的冷漠。

當下，她已經報案，並重申了兩點訴求。一，依據公司規章制度，開除相關領導，且阿里系的公司對其永不錄用。二，需要一段長假，調理身心健康。最後，她表達了自己的態度：世界上最厲害的武器，是豁出去的決心。

在接下來爆發的微博評論中，很多網友聯想到了2016年的阿里員工搶月餅事件：下午4點搶月餅，4點半被約談，6點打包走人，體現了阿里超高的效率。

當時，阿里官方稱，萬事都有底線，此舉目的是為了維護企業文化。但在2021年，阿里王成文性侵女下屬事件，7月27案發，直到8月8輿論發酵，王成文才被停職。

兩相對比，網友對阿里的區別對待，表示無法接受：不難看出在阿里文化裡，員工不如月餅；在阿里底線下，公關高於性侵。7月案發，8月氣憤。阿里巴巴此舉，重新定義了何為裝聾作啞後連夜震驚。

在「@新京報」的評論區，更有網友犀利指出：這是絕不姑息，還是「熱搜壓不住了，趕緊絕不姑息？這是絕不容忍，還是已經容忍10天了，趕緊做做樣子？」

文章說，這次的王成文事件，也再次給了阿里一個巨大警示：當一個巨頭觸犯社會公義時，不需要另一個巨頭與之商戰，一個人民就能打倒你。創業不易，守業更不易。當下的阿里，亟需一次大變革，去腐生肌，大破大立，才能洗清高速發展積累的沉痾。