大陸7月CPI年增1%超預期 PPI漲幅擴大

大陸國家統計局9日公布7月消費者物價指數（CPI）年增1%，超出市場預期，而1到7月大陸CPI年增0.6%。大陸國家統計局指出，7月各地區統籌做好疫情防控、防汛救災和經濟社會發展工作，積極落實保供穩價政策，市場供需整體平穩。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，從年增率來看，CPI上漲1%，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中，食品價格下降3.7%，降幅比上月擴大2個百分點，影響CPI下降約0.69個百分點，食品中，豬肉價格下降43.5%，降幅比上月擴大7個百分點。非食品價格上漲2.1%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約1.7個百分點。

董莉娟指出，據測算，在7月1%的年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.5個百分點，比上月回落0.3個百分點；新漲價影響約為0.5個百分點，比上月擴大0.2個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI年漲1.3%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。

大陸7月生產者物價指數（PPI）則年漲9%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，受原油、煤炭及相關產品價格大幅上漲影響，工業品價格漲幅略有擴大。

董莉娟表示，據測算，9%的年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為2.1個百分點，比上月回落0.3個百分點；新漲價影響約為6.9個百分點，擴大0.5個百分點。