阿里爆性侵案 今宣布2高層辭職、涉事職員永不錄用

阿里巴巴日前爆出一大陸女職員被上司要求陪客喝酒，被灌醉後先遭客戶猥褻；其後上司進出她酒店房間4次，並強姦她。港媒報導，女職員向HR等反饋未果，一度在公司餐廳發傳單維權。在警方介入調查後，阿里巴巴提前宣布事件處理決定。

據香港01報導，9日凌晨，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇在公司內部網路公布「女職員被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定，同城零售事業群總裁李永和和HRG（人事專家）徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉嫌男職員被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。

張勇表示，事件對這位女職員造成了巨大傷害，無論警方的調查結果如何，「我們會盡全力關心和照顧好她。」

涉嫌男職員和女同事在酒醉狀態下有過度親密行為，嚴重違反公司規定，予以辭退，永不錄用。關於他是否有強姦或者猥褻等違法行為，警方正在調查取證。

同城零售事業群總裁李永和和同城零售事業群HRG徐昆引咎辭職。內部公告認為，李永和作為事業群總裁，在這件事上的敏感性、重視和投入程度遠遠不夠，沒有主動作為，徐昆也沒有起到事業群HRG關鍵決策的作用，為此應承擔領導責任。

阿里巴巴集團首席人力資源官童文紅受到記過處分。在整個事件處理過程中，HR團隊對人的關注、關懷不夠，理性多了，感性少了，缺乏感同身受。同時，缺乏應急響應體系和存在嚴重的判斷失誤，在涉嫌違法的情況下，未能第一時間將當事人停職。「這種種現象的背後是HR文化體系和能力的建設出現了重大問題。」