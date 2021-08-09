吉利汽車：吉利控股與雷諾集團簽諒解備忘錄

大陸吉利汽車9日表示，已獲主要股東吉利控股告知其與法國汽車製造商雷諾簽署諒解備忘錄（MOU）以建立長期戰略合作夥伴關係，最初將以大陸及韓國等核心快速市場為主，開發混合動力汽車。

路透報導，吉利汽車指出，該公司並非交易的訂約方，且並未與吉利控股合作或向吉利控股提供融資，但基於混合動力汽車和大陸市場的戰略重要性，以及韓國市場的巨大潛力，公司正探索不同選項以參與該交易，並將於必要時另行公布，向市場提供有關資訊。

香港電台報導，據消息人士透露，結束在大陸業務一年後，雷諾汽車正尋求與吉利控股集團組建混合動力汽車合資企業來重振在大陸的業務，合資企業將利用吉利的技術、供應鏈及製造設施，在大陸製造及銷售雷諾品牌的混合動力車。兩家製造商也同意在韓國探索將吉利旗下領克品牌混能車聯合進行本地化，雷諾在韓國製造及銷售汽車已有20多年歷史。

合資企業最初將以大陸和韓國市場為主，之後可能擴大到覆蓋亞洲市場，雷諾與吉利也考慮為合資企業開發純電動車。