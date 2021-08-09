大陸昨新增本土94例 涉及4省分

據大陸衛健委發布，大陸昨日新增確診病例125例，其中境外輸入病例31例（上海8例，廣東8例，雲南8例，北京3例，內蒙古1例，浙江1例，四川1例，陜西1例），本土病例94例（河南41例，江蘇38例，湖南12例，湖北3例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日大陸新增治癒出院病例29例，解除醫學觀察的密切接觸者1538人，重症病例較前一日增加5例。

大陸境外輸入現有確診病例720例（其中重癥病例13例），無現有疑似病例。累計確診病例7674例，累計治癒出院病例6954例，無死亡病例。

截至8月8日24時，大陸現有確診病例1603例（其中重症病例49例），累計治癒出院病例87587例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例93826例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者1127361人，尚在醫學觀察的密切接觸者48314人。

此外，大陸新增無症狀感染者39例，其中境外輸入31例，本土8例（河南4例，湖北4例）。