二連浩特 連5年運量千萬噸
近日，隨著一列滿載集裝箱的1294次中歐班列駛入二連浩特，標誌著中蒙最大鐵路口岸今年進出口運量突破1000萬噸，這也是二連浩特鐵路口岸進出口運量連續5年突破千萬噸大關。
新華社報導，據中國鐵路呼和浩特局集團有限公司二連車站消息，截至8月4日，二連浩特鐵路口岸進出口運量完成1001.74萬噸，同比增長2.8%。接運出入境中歐班列1497列，同比增長20.5%。
二連浩特口岸位於中國大陸正北方，是「一帶一路」和「中蒙俄經濟走廊」上的重要節點城市。近年來，經二連浩特鐵路口岸的進出口貨物運輸規模逐年遞增，特別是中歐班列開行數量、質量均大幅提升，為保障中歐及沿線國家物流暢通和物資供應穩定發揮了重要作用。
目前，經二連浩特鐵路口岸中歐班列運行線路達到51條，大陸國內始發地城市輻射鄭州、成都、廈門等40多個城市，境外目的地覆蓋鹿特丹、莫斯科等10個國家60多個地區。
二連浩特每日有40多列出入境貨物列車通過二連浩特鐵路口岸，將日用百貨、機械設備和煤炭、原油、木材、鐵礦石等進出口貨物運往蒙古國、俄羅斯、歐洲國家及中國大陸的多個省市。
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