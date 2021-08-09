聽新聞
test
0:00 / 0:00
鵝毛帶動產業鏈 貴州錦屏「三產融合」
2017年，全球最大的羽毛球生產企業—亞獅龍集團進駐貴州錦屏，帶動當地經濟發展。4年來貴州省錦屏縣生態鵝全產業鏈年產值達10億餘元（人民幣，下同）。
中新社報導，貴州錦屏大白鵝身價看漲，還得從它的羽毛說起。自然環境優良且水源充足的錦屏縣，很早就有養鵝的傳統，但一直不成規模。2017年亞獅龍集團進駐，帶來巨大機遇。
在上萬平方公尺的羽毛球生產基地機器轟鳴，每天3000多公斤鵝毛經過熱水清洗後需要高溫晾曬，500多萬片鵝毛鋪滿一地，一眼望不到頭。
「一天生產12萬個羽毛球，每天需要15萬隻鵝的羽毛。」羽毛球生產基地負責人胡兵說，一隻鵝身上有14片鵝毛可製作羽毛球，目前錦屏本地的鵝毛供不應求。
2020年，錦屏有300萬隻鵝用於羽毛球生產。被拔毛之後的鵝，又該何去何從？「沒有一隻鵝被白白浪費掉，且身價倍增。」錦屏縣農業農村局局長譚元文說，自羽毛球生產基地建好後，錦屏大力發展鵝養殖業。
譚元文說，鵝肉、鵝油、鵝肝、鵝血等具有極高的食用營養價值，鵝羽毛、鵝裘皮是高檔的羽毛球、羽毛製品原材料。除羽毛球生產基地，當地也辦起鵝肉加工廠等相關產業，每天上千隻鵝被加工處理成風鵝以及鹽水鵝，銷往大陸各地。
4年來，貴州錦屏已形成上游種鵝飼養、種蛋孵化、林下生態鵝養殖，中游商品鵝屠宰加工、羽毛球生產、羽絨製品等精深加工，下游羽毛球體育賽事及休閒康養活動等體育產業的「三產融合」產業鏈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言