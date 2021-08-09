機電占8成 深圳外貿連8月正增長

深圳海關8日披露，自2020年11月起至2021年6月，深圳外貿進出口已連續8個月實現正增長。2021年上半年，深圳進出口1.59兆元（人民幣，下同），同比增長19.3%，其中機電產品進出口火熱，占比近8成。

新華社報導，近日走進深圳聯創科技集團的生產車間，眼前呈現一片繁忙景象。「受疫情影響，海外小家電的市場需求大增，加上夏季是我們公司產品的傳統銷售旺季，因此公司現在的外貿訂單幾乎處於飽和狀態。」該公司國外銷售部負責人表示，2021年上半年，聯創公司出口達2.1億元，同比增長50%，預計全年海外銷售收入可突破4.5億元。

機電產品是深圳市外貿出口的重點產品。根據深圳海關統計，今年上半年，深圳出口機電產品6826億元，同比增長了27.5%，占同期深圳出口近80%。其中，手機、家用電器增幅均逾3成，電腦增長為65.3%，平板電腦增幅達189.1%。

深圳海關統計分析處相關負責人指出，疫情發生以來，國外與居家辦公等「宅經濟」相關的手機、平板電腦、智能小家電等消費類電子產品需求猛增，帶動深圳機電產品的熱銷。

進口方面，機電產品也是主要產品之一。統計數據顯示，今年上半年，深圳進口機電產品5847.2億元，同比增長15.7%，占同期深圳進口近80%。