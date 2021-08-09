陸「85後」 最捨得為運動花錢

京東大數據研究院6日發布的一份體育消費報告顯示，近年來，中國大陸體育消費市場持續擴容，其中，「85後」為最大消費群體。

中新社報導，該機構梳理了過去5年的（2017-2021年）體育消費數據後發現，近年來，中國大陸體育消費市場持續擴容。2017年-2020年人均體育消費金額持續提升，2020年同比增長超三成。近期世界級運動盛會的舉行也推高了體育消費的熱度。

2020年，受疫情影響，用戶占比下降最大的體育消費品類分別是基礎的運動鞋服、戶外相關的鞋服和裝備，以及游泳用品。同時，疫情也激發了全民健身和養生的熱情，「非接觸式」體育消費用戶占比顯著提升，如健身、垂釣、瑜伽等。

在體育消費方面，男性用戶的滲透率一直高於女性用戶，是體育消費的主力。報告顯示，近幾年，男性-女性體育消費滲透率的差距有小幅下降的趨勢，從2017年的1.58倍下降到2020年的1.51倍。

從人均體育消費金額來看，男性用戶也顯著高於女性用戶，並且差距在逐年提升，從2017年的1.11倍，提升到2020年的1.27倍，總體而言，男性更捨得為體育愛好花錢。

從年齡結構來看，最大的體育消費群體是26-35歲的青年人，占比超過四成，其次是36-45歲和16-25歲的群體，占比分別為26%和22%。與京東主站的用戶結構相比，報告稱，36-45歲群體的體育消費滲透率最高，顯著高於其他年齡段，而「一老一小」群體的滲透率仍有較大提升空間。

分地域來看，西藏、浙江和上海的人均體育消費金額高強；從體育消費的滲透率來看，北京、西藏、新疆、天津和青海的全民健身氛圍最濃。