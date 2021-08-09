福建推211交通圈 深化閩台發展

日前福建省交通運輸廳聯合福建省發改委印發了「福建省交通強國先行區建設實施方案」，提出到2025年，初步形成「三縱六橫兩聯」綜合立體交通網主骨架和福建「211」交通圈，同時深化閩台交通融合發展。

新華社報導，基礎設施聯通是閩台融合發展的重要領域。福建省提出，落實「新四通」，推進交通基礎設施聯通、行業標準共通，促進兩岸應通盡通。加強對台開放口岸建設，完善滾裝碼頭布局；推進閩台陸路聯通方案研究，持續加強「台海通道」技術儲備，加快金門、馬祖通橋工程大陸側建設。加強閩台海上運輸合作，推進兩岸海鐵聯運，促進海峽兩岸港口群融合發展；提升「小三通」服務品質和品牌效應，鞏固發展閩台客滾運輸，加密客運航線；打造閩台空中快線，拓展對台航班航線。

根據方案，福建省將全面建設滬深、杭廣、京台、福銀、廈蓉5條大陸國家級通道和泉吉、湄渝、寧南、浦武、福龍、廈南6條省級通道，形成「三縱六橫兩聯」綜合立體交通網主骨架，構建福建「211」交通圈，即各設區市間2小時通達，福州、廈漳泉兩大都市圈1小時通勤，設區市至所轄縣、各縣至所轄鄉鎮1小時基本覆蓋。

按照方案，福建還將進一步打造服務「一帶一路」的「絲路海運」國際航運品牌，組建平台運營公司，深化「絲路海運」港航聯盟合作；優化中歐班列運行線路，進一步拓展台灣、東南亞地區貨源，增強攬貨能力；實施「絲路飛翔」工程，進一步擴大和織密大陸國內與國際航線，強化空中中轉功能。依託福建自貿試驗區，提升廈門東南國際航運中心輻射功能和影響力，打造更具國際競爭力的開放型交通體系。

此外，福建省將建設「軌道上的都市圈」，統籌規畫建設福州、廈漳泉兩大都市圈城際軌道交通，加快實施福州、廈門城市軌道交通建設，打造兩大都市圈便捷快速通勤交通網絡。