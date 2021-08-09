德陽天府數谷數字經濟發展提速

天府數谷位於四川省德陽市，主導產業為數字經濟（台灣稱為數位經濟），重點發展領域為工業互聯網、大數據、人工智慧、電子競技、軟體工程，旨在為成德綿經濟區提供「都市田園新天地」，為城市居民創造「健康智慧新生活」，助力德陽建設西部數字經濟重鎮。

今年以來，天府數谷搶抓數字經濟發展機遇窗口期，全力推進項目建設。目前，年初計畫的9個續建項目正在加快建設，1－6月已完成投資3億元（人民幣，下同）；共籌集到位資金2.85億元，投入天府數谷開發建設資金4.43億元。

同時，數字經濟產業體系基本成型。投資150億元的「雲上天府」大數據產業園項目、投資42億元的萬石控股「德陽科創園」項目、投資2億元的58同城未來產業學院總部項目、投資5500萬元的優刻得智慧製造西南總部基地，以及海爾卡奧斯西南工業互聯網高地項目、阿里巴巴客戶體驗中心項目等，已順利簽約落地。成都外國語學校（德陽校區）初中部、小學部校舍2020年已建成投用，高中部今年9月將正式開學。

德陽「智慧之心」項目的「智慧廣場」已經基本建成，58同城未來產業學院總部，以及天府數谷數字經濟產業孵化園裝修已全面完成，達到入駐條件。

今年以來，當地成功舉辦了大陸數字經濟發展指數（德陽指數）發布會、大陸第一屆量子－地球科學學術研討會等活動，天府數谷新LOGO也正式啟用，對外知名度和關注度不斷提升。