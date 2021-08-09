浙滬合作 拚金融科技產業集群

「長三角外資金融機構在浙發展機遇」論壇近日在浙江杭州舉行，與會人士就國際金融助力長三角一體化發展展開交流。專家提出，可進一步深化浙江與上海金融科技產業合作，通過共建園區、跨區域產業技術聯盟、信息和人才共享平台等，促進金融科技創新資源的有效對接，共築長三角資本活躍增長極。

中新社報導，上海對外經貿大學教授陳曉靜稱，隨著全球新冠疫情、經濟波動等因素疊加，金融業面臨增長放緩和行業分化加劇，傳統金融核心業務面臨挑戰。在長三角一體化戰略中「加快金融領域協同改革和創新」的要求下，加強區域間金融創新聯動能為行業發展注入活水，亦能成為助力長三角一體化高質量發展的力量。

浙江與上海有條件攜手培育具有全球影響力的金融科技產業集群。陳曉靜表示，上海與浙江可探索建立政府與金融科技企業對話機制，通過互動探索新的監管邊界，形成更智慧化的監管框架，並建立金融業與其他領域的數據共享和大數據應用模式，形成金融、稅務、法院等部門的數據共享機制，發展數位普惠金融。

陳曉靜建議，打通浙滬自貿區信用信息數據庫，利用上海國際金融機構集聚優勢，構建與國際接軌的金融信用監測體系，對信用良好的企業實施綠色通道等措施。

「我們還可利用上海自貿區與國際金融中心聯動發展帶來的政策紅利，推動上海與杭州共建金融風險管理與壓力測試中心，發揮杭州區塊鏈『監管沙盒』創新優勢服務上海金融區塊鏈創新，共建監管信息溝通平台，並推動浙滬協同制定和完善金融科技產業名錄、金融科技企業的專項扶持政策。」陳曉靜說。

戴德梁行中國區董事王佳稱，傳統金融聚集區的發展趨勢是向「金融+總部」聯動發展的商務社區轉型。其建議，長三角城市可依據城市主導產業方向，重點招引具有實體產業背景和投資機構背景的供應鏈金融平台，以科技金融業帶動更多產業集聚，呈現「金融+X」的國際商務社區。