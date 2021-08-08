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棒球／南韓棒球隊爭銅失利 自家媒體怒批「井底之蛙」

阿里巴巴女員工疑遭性侵 張勇震驚並對未迅速處理道歉

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
阿里巴巴女員工疑遭性侵。路透
阿里巴巴女員工疑遭性侵。路透

阿里巴巴傳一名女員工被上司要求陪商家喝酒，被灌醉後遭到商家猥褻、及上司性侵。阿里巴巴昨回應稱，絕不容忍，全力配合警方，涉嫌員工已停職接受警方調查。阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇凌晨亦在內部網站發文回應，形容對事件感到震驚、氣憤和羞愧，並為各級主管的冷漠及沒有及時處理事件道歉。

據星島網報導，張勇發文回應事件，指感到震驚、氣憤及羞愧，必須調查清楚，給全體員工和社會一個交代，並為此事中各級主管的冷漠和沒有及時處理道歉。儘管警方仍在調查階段，但阿里內部認為，事情在員工反饋後沒有得到迅速響應處理，存在重大問題。

張勇認為必須深刻的觸動、反思和行動。阿里巴巴亦成立獨立的調查組，調查組昨晚發內部公告，認為相關主管同理心不足，且出現重大判斷失誤，應該進行認真檢討，嚴肅反思。調查組還公布，除涉嫌男員工被停職接受警方調查以外，該員工的一級二級主管、一級二級HRG總共4人也被停職配合內部調查。

阿里巴巴稱，無論是猥褻還是性侵，都是非常嚴重的犯罪行為，阿里巴巴絕不容忍。目前，濟南警方已對該案進行調查，阿里已對涉嫌員工停職，並將全力配合警方調查，密切關注警方調查進展和結果。

張勇 猥褻 性侵

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