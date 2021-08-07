涉違規炒房 大陸微博帳號「深房理」相關人士被捕

大陸有網路房地產帳號遭到處罰。新浪微博「深房理」4月遭網友檢舉違法違規炒房，大陸當局隨即對「深房理」展開調查，結果顯示，「深房理」涉嫌房產眾籌和代持、違規套取信貸資金進入房市、虛假廣告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款等多項違法，目前，2名犯罪嫌疑人被逮捕、3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

據深圳發布為信公眾號消息指出，有大陸網友4月初公開舉報「深房理」違法違規炒房，引發社會廣泛關注，深圳市住房和建設局、市公安局、市市場監督管理局、市地方金融監管局、市互聯網信息辦公室、人民銀行深圳市中心支行和深圳銀保監局等7部門立即成立聯合調查處理工作組，迅速對舉報反映的「深房理」問題全面調查處理。

「深房理」在新浪微博上認證為「房產專家」，該帳號關注量達146萬人，會員逾3千人。「深房理」公開宣揚「上班無用論」、「人人皆可買房，直到財富自由」等吸納會員，向會員承諾房產升值收益，炒作深圳部分熱點房地產。

「深房理」違背公序良俗，教唆會員以「假結婚」的方式規避購房政策；以資金互助的名義，向不特定對象募集資金，並承諾保底，涉嫌非法集資。此外，還存在涉嫌騙取信貸資金、虛假廣告宣傳等多項違法違規行為。

深圳銀保監局組織銀行開展全面排查和監管核查，已查明「深房理」相關人員涉嫌偽造國家機關公文、提供虛假資料套取貸款，以多次轉帳、化整為零、提現等方式規避資金流向監控等擾亂金融市場秩序的行為，共涉及住房抵押貸款、經營貸和消費貸等不同類別，問題貸款金額合計人民幣10.64億元（約新台幣46.39億），其中，涉及經營貸人民幣3.8億元。

對於「深房理」案件中涉嫌犯罪的相關人員，目前大陸公安機關已依法逮捕2人，刑事拘留3人，案件正在進一步偵辦中。

除此之外，深圳市市場監管局指出，「深房理」在新浪微博和微信公眾號等發布虛假廣告、虛構買房案例，以不實宣傳吸引會員，違反了「中華人民共和國廣告法」的相關規定，嚴重違背大陸中央「房住不炒」精神，且造成極其嚴重的社會影響，該局依法對其處以人民幣200萬（約新台幣872萬）罰款的頂格處罰，目前該項行政處罰已執行完畢。

市住房和建設局介紹，現已查明「深房理」案件中有119人參與房產代持或眾籌，按照規定，對上述人員3年內停止他們在深圳購買商品住房、租購公共住房及公積金貸款的資格。而該帳號會員中有44人為深圳持牌房地產中介人員，市住房和建設局已採取停止網簽權限、納入行業黑名單等措施。

目前，「深房理」調查處理工作仍在進行中。深圳市將始終堅持「房住不炒」定位，堅決打擊各類投機炒房行為，不斷優化房地產調控措施，著力解決好大城市住房突出問題，並以「深房理」查處為契機，不斷完善相關監管細則，促進房地產市場和金融市場平穩健康發展，維護民眾合法權益。