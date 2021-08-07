大陸老牌國企上海電氣危機不斷 總裁跳樓自殺陷疑雲

大陸傳出國企高管跳樓身亡。大陸老牌國企上海電氣近日發布公告指出，公司執行董事兼總裁黃甌5日不幸逝世，據了解，年僅50歲的黃甌跳樓身亡，自殺疑雲滿天飛。該公司日前曾發布公告稱，公司董事長兼CEO、法定代表人鄭建華涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，而旗下子公司還爆出人民幣83億（約新台幣361.8億）財務問題，可說是多事之秋。

大陸自媒體報導，wind數據顯示，黃甌2018年8月開始擔任上海電氣集團股份有限公司總裁，9月開始擔任董事並成為戰略委員會成員。目前是公司董事會第二年輕的成員，去年他的薪資為人民幣147.9萬元，截至當年12月31日，持股76萬5000股，薪資與持股合計價值人民幣561萬元。

上海電氣是上海市國資委控股的大陸國有企業，是大陸三大高端動力裝備製造商之一，產品涉及各類發電設備、輸配電設備、遊憩海工等。該公司官網顯示，公司總資產人民幣2805億元（約新台幣1.22兆），年營收人民幣1275億元（約新台幣5559億），員工人數5.35萬人，有效專利4640件。

從今年5月開始，上海電氣就陷入危機。5月30日晚間，上海電氣公告，公司持股40%的控股子公司上海電氣通訊技術有限公司應收帳款普遍逾期，存在大額應收賬款無法收回的風險。

據其披露，截至公告日，上海電氣通訊應收帳款餘額為人民幣86.72億元，帳面存貨餘額為人民幣22.3億元，該公司在商業銀行的借款餘額為人民幣12.52億元，上海電氣向上海電氣通訊提供的股東借款金額合計為人民幣77.66億元。

上海電氣表示，若上海電氣通訊出現應收帳款無法收回、存貨無法變現等重大損失，將導致母公司上海電氣對上海電氣通訊的股東權益損失和股東借款損失。極端情況下，最終可能對母公司的歸母淨利潤造成人民幣83億元的損失。

而7月28日，上海電氣發布公告指出，鄭建華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。

黃甌自殺消息公開後，他的妻子證實，黃甌在5日跳樓自盡。她說：「我的訴求不是說要證明我老公的清白，我的訴求是要知道我老公犯了什麼錯。你說他（犯了）什麼罪，我認，但要把證據拿出來，徹查。如果他犯錯了、犯罪了，給國家、社會、股民帶來任何損失，我認。我把房子賣了，把我所有理財產品、金融產品賣了。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )